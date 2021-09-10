Учения «Запад-2021»: 350 военных заболели дизентерией 10.09.2021, 20:15

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иллюстрационное фото

20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии.

«Новости Воронеж» и «Горком 36», со ссылкой на письмо управления Роспотребнадзора по региону сообщили, что на полигоне Погоново в Воронежской области 350 человек заболели дизентерией. Издания указывают, что среди них есть 20 человек в тяжелом и особо тяжелом состоянии.

По данным «Вести Воронеж», письмо от имени районной газеты разослали 50 адресатам, в том числе большинству воронежских СМИ.

Из документа, подписанного замруководителя управления Ольгой Фуфаевой, следует, что вспышка дизентерии возникла во время проведения учений «Запад-2021» и была вызвана приемом некачественной пищи, употреблением воды из непроверенных источников, а также несоблюдением санитарных норм.

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