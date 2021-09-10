Один из возможных наемников ЧВК «Вагнера» оказался агентом спецслужб Беларуси 3 10.09.2021, 21:26

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ЧВК Вагнер

Среди «вагнеровцев» находился также и «дополнительный информатор для Беларуси».

Одного из 33-х предполагаемых боевиков ЧВК Вагнера идентифицировали как агента спецслужб Республики Беларусь. Об этом сообщила руководитель следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая, передает zn.ua.

«По предварительным выводам, и это будет указано в отчёте (о работе ВСК — ред.), не были сделаны выводы о рисках касательно перемещения (предполагаемых наемников — ред.) на территорию Беларуси. Кроме того, такое перемещение прошло беспрепятственно, то есть мы получили факт, что Российская Федерация 32 человека выпустила беспрепятственно (и я объясню почему), а Беларусь так же беспрепятственно дала им возможность попасть на свою территорию. Потом уже имеем данные, что 33-й был белорусским агентом. То есть уже в группе был человек, работающий на спецслужбу Беларуси и контролирующий ситуацию», — сообщила Безуглая на брифинге в пятницу.

Кроме того, по ее словам, данные ВСК свидетельствуют о том, что среди «вагнеровцев» находился также и «дополнительный информатор для Беларуси».

«Россия уже на этапе документирования (2014-2018 годы — ред.) подключается, а Беларусь — как минимум, на этапе формирования этой группы (предполагаемых наемников ЧВК Вагнера — ред.)... Хорошо, что наши спецслужбы сделали выводы, что что-то не так, и соответственно, решили отсрочить рейс в Стамбул... Фактически их задержали под конец», — добавила Безуглая.

При этом она уточнила, что все они были гражданами РФ, что не мешало им одновременно иметь гражданство других стран, в частности — граждан Украины в этой группе было восемь. При этом, по данным временной следственной комиссии, участниками боевых действий на востоке Украины являются 28 из 33-х задержанных.

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