Непобедимый украинец в первом раунде нокаутировал россиянина и защитил чемпионский титул

Непобедимый украинец в первом раунде нокаутировал россиянина и защитил чемпионский титул4
- 10.09.2021, 22:02
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Видеофакт.
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутом победил россиянина Александра Устинова и защитил титул WBC Asia, передает «Новое время».
Сиренко победил Устинова уже в первом раунде, когда воспользовался тем, что оппонент отвел руку.
В результате украинский боксер мощным ударом попал в лицо россиянину, после чего тот оказался в нокауте.
Это 18-я победа Сиренко на профессиональном боксер в 18-ти поединках. В 15-ти случаях он взял верх нокаутом.
В марте 2021 года украинец защитил чемпионский титул, победив поляка Камиля Соколовского.
Тогда Сиренко победил решением судей со счетом 80:72, 80:72, 80:72.