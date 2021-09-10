Непобедимый украинец в первом раунде нокаутировал россиянина и защитил чемпионский титул 4 10.09.2021, 22:02

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Владислав Сиренко

Видеофакт.

Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко нокаутом победил россиянина Александра Устинова и защитил титул WBC Asia, передает «Новое время».

Сиренко победил Устинова уже в первом раунде, когда воспользовался тем, что оппонент отвел руку.

В результате украинский боксер мощным ударом попал в лицо россиянину, после чего тот оказался в нокауте.

Это 18-я победа Сиренко на профессиональном боксер в 18-ти поединках. В 15-ти случаях он взял верх нокаутом.

В марте 2021 года украинец защитил чемпионский титул, победив поляка Камиля Соколовского.

Тогда Сиренко победил решением судей со счетом 80:72, 80:72, 80:72.

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