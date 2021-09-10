Минское «Динамо» проиграло «Автомобилисту» в стартовом матче сезона на «Минск-Арене» 2 10.09.2021, 22:16

Хоккеисты-ябатьки уступили россиянам со счетом 1:2.

Минское "Динамо" уступило "Автомобилисту" в стартовом матче сезона на "Минск-Арене" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — АВТОМОБИЛИСТ — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

ДИНАМО: Колосов; Коробов — Бенгтссон, Теденбю — Граовац — Варфоломеев; Альмквист — Еременко, Бек — Горбунов — Воронин; Крейчик — Шинкевич, Усов — Алистров — Буйницкий; Денисов — Дерябин, Пинчук — Демков — Суворов.

АВТОМОБИЛИСТ: Шикин; Трямкин — Щемеров, Шумаков — Да Коста — Макеев; Гуркин — Василевсий, Принс — Спунер — Мэйсек; Блэкер — Зборовский, Белоусов — Кормье — Романцев; Ситников — Бледнов, Бочаров — Жукенов — Хрипунов.

ШАЙБЫ: 0:1 — Да Коста (Бочаров, Щемеров, 33.42). 0:2 — Романцев (Белоусов, 41.36). 1:2 — Еременко (Теденбю, Бенгтссон, 59.40).

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