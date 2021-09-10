Выходные в Беларуси будут летними 10.09.2021, 22:54

Суббота и воскресенье будут солнечными и почти без дождей.

Суббота и воскресенье назначены летними, солнечными и почти без дождей. Днем от 21 до 27, какие-то брызги возможны в воскресенье на севере. На этом для большинства лето приостанавливается до более удобных времен, передает onliner.by.

А со следующей недели мы нормально почувствуем, как заряд своей энергии нам пытается передать северный циклон Куиллан. Нам не надо, но он не спрашивает. Подрастет облачность, короткие дожди станут более частыми и повсеместными (кое-где возможны грозы). На большей части страны днем от 17 до 23 градусов. Только Гомельская область будет снова недоумевать, чем все недовольны: тут пока до 25.

К середине недели страна постепенно остынет до 12—19 градусов. Только на юге возможны 22. Особенно интенсивных осадков при этом синоптики не ждут.

В то же время в Белгидромете не отрицают, что еще ничего не кончено, нам еще может быть тепло. Есть надежда на вторую половину сентября.

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