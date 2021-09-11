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Силы сопротивления заявили, что отбили у талибов три района Панджшера

  • 11.09.2021, 8:03
Силы сопротивления заявили, что отбили у талибов три района Панджшера
Фото: AFP

Под их контроль перешли районы Дара, Абшар и Парьян на севере и северо-востоке провинции.

Силы сопротивления отбили у представителей радикального движения Талибан три района афганской провинции Панджшер. 6 сентября талибы заявили о полном захвате провинции Панджшер.

Об этом сообщает Afghanistan Times со ссылкой на представителей сил.

По данным издания, под контроль сил сопротивления перешли районы Дара, Абшар и Парьян на севере и северо-востоке Панджшера. Ополченцы убили «десятки боевиков Талибана», передает газета.

Ранее сообщалось, что во Фронте национального сопротивления Афганистана заявили, что движение Талибан проводит «этническую чистку» в провинции Панджшер.

Талибан в Афганистане: что происходит?

15 августа боевики захватили столицу Афганистана Кабул, а вскоре провозгласили образование «Исламского эмирата Афганистан». 7 сентября был объявлен новый состав правительства.

На фоне захвата власти талибами из Афганистана началась массовая эвакуация дипломатов, тысячи людей собиралсь у международного аэропорта Кабула в надежде покинуть страну. Вечером 30 августа аэропорт Кабула покинул последний самолет с американскими военными.

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