Эксперты выяснили, как вакцина на самом деле защищает от коронавируса 11.09.2021, 8:11

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Итальянские специалисты проанализировали статистику заболеваемости за последний месяц.

Итальянские медики и ученые, проанализировав данные больных ковидом за последние 30 дней, установили, что среди людей старше 80 лет число госпитализаций невакцинированных была в 9 раз выше, чем среди тех, кто получил две прививки против COVID-19.

В этой же возрастной категории непривитые в 15 раз чаще попадали в отделения интенсивной терапии, чем полностью вакцинированные (14,6 против 1,0). Об этом в субботу, 4 сентября, сообщила La Repubblica.

При этом уровень смертности невакцинированных граждан в 15 раз превышал смертность тех, кто прошел курс вакцинации.

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