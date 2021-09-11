Петр Кузнецов: Приближается молниеносный распад системы Лукашенко 22 11.09.2021, 8:22

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Финал хорошо известен.

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов проанализировал сегодняшнюю политическую ситуацию в Беларуси:

— Белорусский кризис – системный во всех смыслах. И с этой точки зрения протесты, Бабарико или Тихановский и другие знаковые штуки – это не причины и не следствия, это лишь проявления и одновременно факторы, ускоряющие некоторые процессы.

Стагнация белорусской системы, с довольно многочисленными симптомами, началась задолго до 2020-го. Однако прошлогодние события сильно ускорили течение болезни и стагнация переросла в полноценный кризис. Сейчас мы видим, как этот кризис развивается, постепенно и незаметно переходя в фазу распада.

Причины совершенно очевидны: десятилетиями замороженная политическая и экономическая ситуация привели к полному устареванию как создателей и руководителей системы, так и ее узловых управленческих алгоритмов.

То, что работало 10-20 лет назад сегодня не может эффективно работать не только потому, что изменился мир и технологии, но потому, что сами люди в стране изменились, вплоть даже до чисто физического измерения: кто-то умер или безнадежно состарился, а кто-то, уже совершенно другой, вырос.

В 2020 году стагнирующую систему сильно тряхнуло и, если разбираться, она не нашла в себе ресурса для самосохранения – спасла ее лишь сверхмобилизация силового блока.

В этом состоянии она вступила в новый этап, где, по идее, надо бы вернуться к нормальному существованию, но не получается – страна уже не та.

В итоге мы видим провал за провалом: предприятия «болеют», хотя еще не начинались никакие санкции, сельское хозяйство – худшее в регионе, спорт выступил в роли топки для сжигания бюджетных денег, и везде показатели – рекордные, только с приставкой «анти».

Опыт СССР (и не только) показывает, что системы, прошедшие через стагнацию (брежневский «застой»), вошедшие в кризис, спровоцированный некими острыми факторами (Афган, Чернобыльская катастрофа, землетрясение в Армении, падение цен на нефть – некоторые из событий, приведшие Советский Союз к экономическому краху), на финальном этапе оказываются крайне неустойчивыми.

Если у вас начинают разваливаться сельское хозяйство, спорт, потом – промышленность, потом – сфера услуг, а науки у вас толком никогда и не было, нет никаких оснований надеяться, что в конечном итоге не развалится и силовая структура, а вместе с ней произойдет и паралич, а впоследствии и распад самой системы управления.

Есть долгосрочные процессы, которые нельзя остановить, но можно каким-то образом подкорректировать, меняя их ход и временную динамику.

Однако если еще в прошлом году наши заключения о системном кризисе были лишь предположениями и прогнозами, то ряд событий этого года уже подтверждают в полной мере, что эти прогнозы сбываются.

А, значит, сохранение статус-кво в том виде, который есть, будет вести к финалу, который всем хорошо известен: кому – по личным воспоминаниям, кому – по рассказам родителей, кому – по урокам истории.

Стагнация (уже пройдена) – кризис (в процессе) – молниеносный распад.

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