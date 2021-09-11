Наказать Кремль 8 11.09.2021, 8:25

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Каков единственный действенный способ остановить РФ.

Представление Запада о санкциях против России принципиально ложное, что позволяет другим странам вести с ней бизнес, несмотря на многочисленные преступления Кремля, считает журналистка и писательница Маша Гессен.

Постепенное усиление санкционного давления на российский режим показало свою неэффективность, отмечает она в колонке для НВ.

«Мы знаем, что таким образом курс [президента РФ Владимира] Путина изменить не удалось: он продолжает усиливать власть и расправляться с любой оппозицией и независимыми СМИ. Мы также знаем с некоторой уверенностью, что этот подход к санкциям не привел к замедлению репрессий: на самом деле мы наблюдали усиление репрессий в течение недель и месяцев после введения санкций. Но я не выступаю против санкций — им нет альтернативы, и я не считаю, что она нужна — я, скорее, выступаю за то, чтобы по-другому взглянуть на санкции и, как следствие, по-другому их разрабатывать», — подчеркивает Гессен, автор книги Человек без лица: невероятное восхождение Владимира Путина и журналистка The New Yorker.

Она предложила «думать о санкциях в категориях морали» и одновременно использовать все рычаги давления именно на высшее руководство РФ.

«Расчет, основанный на нравственных категориях, переворачивает традиционный режим санкций с ног на голову. Он требует, чтобы мы начали с верхних ступеней и действовали решительно, применяя все санкции одновременно. <...> Я не думаю, что элита объединится против Путина — это очередное заблуждение, основанное на ложных предположениях. Но некоторые из его ближайших вассалов придут к выводу, что поддержка действующего курса обходится слишком дорого. И даже если они к этому не придут, им станет труднее без доступа к западным финансовым механизмам», — делится мнением журналистка.

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