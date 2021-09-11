В Солнечной системе ученые нашли более 400 ранее неизвестных объектов 1 11.09.2021, 8:35

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Самое интересное начинается там, где заканчивается орбита Нептуна.

Внешние границы нашей Солнечной системы еще недостаточно хорошо изучены и поэтому они скрывают огромное количество тайн. Ученые установили, что там, где заканчивается орбита Нептуна, присутствует целый рой объектов изо льда. Они получили название пояса Койпера и самым интересным моментом является то, что они также вращаются вокруг Солнца.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

Объекты, которые входят в пояс Койпера имеют слишком маленький размер и при этом они находятся на огромном расстоянии от нашей планеты. Обнаружить их было крайне проблематично, но в ходе очередного исследования специалисты все же это сделали и результаты их сильно удивили.

Астрономы воспользовались данными, полученными с помощью специального проекта Dark Energy Survey. Таким образом им удалось обнаружить сразу 815 разных объектов, 461 из которых ранее не был известен науке. Данные объекты могут принести ученым огромную пользу и помочь составить более подробную модель формирования Солнечной системы. Также они надеются, что с их помощью смогут отыскать в нашей системе таинственную Девятую планету.

Проект Dark Energy Survey включает в себя данные, которые собирались с 2013 по 2019 год включительно. Основной целью проекта являлось исследование группы объектов, к числу которых относятся скопления галактик, сверхновые и другие. Проект не предназначался для того, чтобы найти какие-то новые космические тела, о которых раньше астрономы даже не подозревали.

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