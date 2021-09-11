Почти 100 тысяч белорусов отказались работать на режим

Почти 100 тысяч белорусов отказались работать на режим6
- 11.09.2021, 8:49
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В стране существенно вырос дефицит кадров.
Согласно данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси на начало осени количество незанятых рабочих мест по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 20%, сообщает «Ежедневник».
Нанимателями на 1 сентября 2021 г. заявлены сведения о наличии 93,4 тыс. свободных рабочих мест, что на 20,5 процента больше, чем на 1 сентября 2020 г. (77,6 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 66,4 процента от общего числа вакансий (на 1 сентября 2020 г. – 62,3 процента).
В г. Минске на 1 безработного приходится более 30 вакансий, в Минской области – 20 вакансий, Гомельской – 14 вакансий, Гродненской – 11 вакансий, Могилевской и Брестской – 8 вакансий, Витебской области – 7 вакансий.
Фактическая безработица, которая рассчитывается по методологии Международной организации труда, примерно в 25 раз выше официальной.
Фактическая безработица в первом полугодии составила 4,1% от численности рабочей силы, сообщает Белстат. Безработными были 205,3 тысячи человек.
Одной из основных причин, по которым безработные белорусы не хотят регистрироваться в центрах занятости, — низкий размер пособия по безработице. Его максимальный размер — две базовые величины (58 рублей). Но по факту средний размер пособия находится в пределах 30 рублей. В Минтруда неоднократно анонсировали планы по повышению этих выплат, однако это до сих пор не было сделано.
Кроме того, официально зарегистрированные безработные для получения пособия обязаны отрабатывать «трудодни» на общественных работах.