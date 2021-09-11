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США продолжат противодействовать «Северному потоку-2»

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  • 11.09.2021, 8:52
США продолжат противодействовать «Северному потоку-2»

В Вашингтоне считают газопровод «плохим» соглашением.

США планируют продолжить противодействие проекту Северный поток-2. В Вашингтоне считают газопровод «плохим» соглашением.

Об этом заявила официальный представитель Госдепа Джалина Портер.

"Мы говорили это раньше и продолжаем повторять. Мы считаем это плохим соглашением и продолжим противодействовать этому трубопроводу как геополитическому проекту России", - сказала Портер в ходе телефонного брифинга

Как сообщалось, 10 сентября Газпром заявил о достройке Северного потока-2 .

Агентство Bloomberg сообщало, что поставки по газопроводу могут начаться 1 октября .

Ранее в самом Газпроме отмечали, что Северный поток-2 заработает до конца года и прокачает 5,6 млрд кубометров топлива.

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