закрыть
11 сентября 2021, суббота, 12:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пришло наше время

1
  • Телеграм-канал «Баста!»
  • 11.09.2021, 8:55
  • 1,670
Пришло наше время

Впереди — только будущее, cвободное и счастливое.

Пора показать, что мы — реальная сила, мы — народ, реальная власть. Друзья, сколько можно ждать, пора действовать! Это наше конституционное право и право, прописанное в Декларации прав человека.

Лукашенко — никто, ноль. Он незаконно удерживает власть более двух десятков лет и впереди его ждут только суд и тюрьма.

Самое главное — понимать, насколько их мало. Нас 97 процентов. И это не просто красивые слова, это — реальность. Вся страна восстала против этого колхозного режима. Нам просто надо быть вместе и, несмотря ни на что, не сдаваться.

Друзья мы должны сказать: "Хватит! Сколько еще лет жизни мы должны отдать этому прожорливому паразиту, захватившему нашу страну?"

Мы — большинство. Мы — сила. А они — отжившее прошлое, которое судорожно пытается цепляться за нас.

Прошлое никогда не возвращается. Впереди — только будущее. Свободное и счастливое.

Телеграм-канал «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Инопланетяне из следственного комитета
Инопланетяне из следственного комитета Ирина Халип
Дальше действовать будем мы
Дальше действовать будем мы Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР)
Диктаторы и время
Диктаторы и время Леонид Гозман
Операция Страйк или последние приключения Шурика
Операция Страйк или последние приключения Шурика Артем Черников