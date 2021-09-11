Талибы убили брата бывшего вице-президента Афганистана 11.09.2021, 9:12

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Фото: Reuters

Рохулла Салех погиб во время столкновений с боевиками в Панджшере.

Представители радикального движения Талибан убили старшего брата бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха Рохулла Салеха. Он объявил себя исполняющим обязанности главы государства после отъезда из страны свергнутого президента Ашрафа Гани.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Племянник Рохулла Салеха подтвердил, что талибы казнили брата бывшего вице-президента Афганистана и не позволили родственникам похоронить его.

Рохулла Салех был убит во время столкновений с талибами в Панджшере - это единственная территория, которая не была захвачена боевиками.

Талибан в Афганистане: что происходит?

Боевики исламистского движения Талибан начали широкомасштабное наступление по всему Афганистану с начала мая на фоне вывода из страны военного контингента США и других стран Запада, находился там 20 лет.

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