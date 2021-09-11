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Эксперт: Возможно, Путину нравится заставлять Лукашенко унижаться

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  • 11.09.2021, 9:38
  • 11,590
Эксперт: Возможно, Путину нравится заставлять Лукашенко унижаться
Леонид Радзиховский

Между официальными Минском и Москвой происходит какая-то странная история.

Российский публицист Леонид Радзиховский в интервью обозревателю «Радыё Свабода» объяснил суть отношений Лукашенко и Путина в свете встречи 9 сентября:

— Понятно, что не все они там согласовали.

Это вообще какая-то странная история. В октябре Лукашенко шестой раз за год приехал в Россию, это стоит Книги рекордов Гиннеса, да и в их отношениях никогда такого не было. Лукашенко ездит просить деньги - это единственная цель «братских визитов». На этот раз он выпросил приемлемые цены на газ и немножко денег — но намного меньше, чем хотел.

Понять химию их отношений я не могу. Вполне возможно, что Путину доставляет удовольствие заставлять Лукашенко унижаться, ползать. А может, и наоборот - его раздражают эти визиты, но он не может их лишиться.

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