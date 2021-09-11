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В Нидерландах построят деревянный небоскреб

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  • 11.09.2021, 9:32
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В Нидерландах построят деревянный небоскреб

Здание визуально будет напоминать башню из настольной игры Дженго.

В 2025 году в Роттердаме (Нидерланды) появится один их самых экологичных деревянных небоскребов. 37-этажное здание с офисами и квартирами протянется ввысь на 140 метров, пишет «Европульс».

Небоскреб целиком построят из переработанной древесины. Здание визуально будет напоминать башню из настольной игры Дженго.

На крыше небоскреба разместят солнечные батареи, а дождевая вода, попадающая на его крышу, будет собираться с помощью специальной системы и использоваться в технических целях.

Внутри небоскреба высадят множество растений, которые будут естественным образом охлаждать здание.

Европейские архитекторы стараются создавать здания, которые не вредят окружающей среде и грамотно вписываются в природный ландшафт городов.

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