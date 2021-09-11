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В Липецкой области РФ произошел взрыв в жилом доме

  • 11.09.2021, 9:45
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В Липецкой области РФ произошел взрыв в жилом доме

Три человека погибли.

В городе Елец Липецкой области произошел взрыв в двухэтажном жилом доме. В результате взрыва погибли три человека, в том числе 11-летняя девочки, восемь человек пострадали, сообщает ТАСС.

Причиной взрыва назвали утечку бытового газа. Взрыв полностью разрушил один подъезд в доме. Местные власти заявили, что уцелевшая при взрыве часть дома под Ельцом непригодна для проживания.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Проверку из-за взрыва также начала региональная прокуратура.

8 сентября взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковном Ногинске. В результате погибли семь человек, еще 15 пострадали.

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