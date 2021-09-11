Названа дополнительная польза вакцинации от коронавируса 11.09.2021, 9:56

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Участниками исследования специалистов из Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек.

Исследователи из США показали, что вакцинированные от коронавируса люди в дальнейшем испытывают меньше стресса, а их психическое состояние улучшается. Статья ученых опубликована в журнале PLOS ONE.

Участниками исследования специалистов из Университета Южной Калифорнии стали более восьми тысяч человек, которых просили заполнять опросники о своем психическом состоянии во время пандемии каждые две недели с марта 2020-го по март 2021 года.

В итоге выяснилось, что вероятность возникновения сильно негативных эмоций у получивших хотя бы одну дозу препарата респондентов была меньше на 15 процентов, а умеренно негативных — на четыре. При этом у женщин эти показатели были чуть выше, чем у мужчин. По произведенным учеными на основе их данных оценок, снижение стресса после вакцинации испытали более миллиона человек.

Ранее исследователи показали, что мужчины и женщины по-разному переживают стресс, вызванный пандемией коронавируса. Не найдя рациональное объяснение проблеме, мужчины чаще оказываются подверженными влиянию конспирологических теорий.

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