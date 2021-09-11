Джо Байден: Единство — наша величайшая сила 11.09.2021, 9:59

Президент США выступил с обращением в годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

В двадцатую годовщину террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон, жертвами которых стали 2 997 человек, президент США Джо Байден призвал американцев к единству, сообщает «Голос Америки».

В видеообращении президент США почтил память погибших и поблагодарил всех, кто рисковал своей жизнью ради спасения других.

Он отметил, что «темные стороны человеческой натуры – страх и ненависть, негодование и насилие в отношении американских мусульман, истинных и верных последователей миролюбивой религии» не уничтожили американское единство.

Байден подчеркнул, что главный урок 11 сентября заключается в том, что «единство - наша величайшая сила»: «Единство не означает, что мы обязаны верить в одно и то же. Но мы должны испытывать глубокое уважение и веру друг в друга и в эту нацию».

11 сентября президент и первая леди США посетят Нью-Йорк, где два авиалайнера захваченных террористами врезались в здания Всемирного торгового центра; Пентагон, в который врезался третий захваченный террористами самолет; и окрестности города Шанксвилл, штат Пенсильвания, где упал четвертый лайнер, захваченных террористами, которым дали отпор пассажиры – предположительно, его целью был Капитолий или Белый дом.

После терактов 11 сентября в США значительно увеличилось количество преступлений на почве ненависти, жертвами которых стали американцы арабского происхождения, мусульмане и люди, которых воспринимали, как арабов или мусульман.

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