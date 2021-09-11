Кило «космонавта» и гранат по 25 рублей: что происходит с ценами на столичных рынках 3 11.09.2021, 10:07

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Фото: onliner.by

Журналисты побывали на трех рынках Минска.

Как только за пятки ущипнул первый холодок, белорусы сразу потянулись за витаминами. А где встретишь их наибольшее разнообразие, если не на рынке? Мы побывали на трех рынках Минска — Комаровке, старом «Лебяжьем» и в деревне Таборы — и сравнили стоимость овощей и фруктов.

В репортаже onliner.by ищите свежие цены и определяйтесь, куда поедете за витаминами на этих выходных.

Кило «космонавта»

В девять утра буднего дня на столичной Комаровке многолюдно. В основном за покупками в это время сюда приходят пенсионеры, реже с конкретной целью покупатели забегают перед работой.

Начинаем «экскурсию» с центрального ряда на сезонном рынке. И что вы думаете? Складывается такое впечатление, будто Комаровку захватили помидоры. Разных оттенков, размеров и формы. На рядах встречаются и всеми излюбленные черри, и изумруд, малиновые помидоры, и самые дорогие — азербайджанские (7 рублей за килограмм).

Фото: onliner.by

На глаза попадается редкий сорт помидора «Космонавт Волков».

— Это помидоры древнейших времен, еще мои бабушка и дедушка выращивали, — рассказывает продавец. — Таких на рынке трудно сыскать. Если взять в руку, одна штука грамм 400 завесит. А на вкус — самые лучшие: сверху они красные, внутри — малиновые и сладенькие. Вообще, цена помидора зависит от вкуса. Чаще люди берут сладкие, поэтому они и дороже. Скоро похолодает, помидоров резко станет меньше — и цена еще больше подрастет.

Стоит килограмм «космонавта» 7 рублей. В среднем цена на помидоры по рынку — 2 рубля 30 копеек.

— Сейчас у нас сезон своих грунтовых помидоров, — объясняет первый попавшийся продавец. — В основном везем с Полесья. Там теплее — и огурцы растут лучше, и цветная капуста, и перец домашний. Если честно, в этот сезон импорт вытесняется своим.

Что касается огурцов, они уже отходят. Грунтовые стоят дорого — по 5 рублей за килограмм. Средняя стоимость по рынку в целом — 2 рубля за кило. Парниковые огурцы не должны закончиться до первых холодов, правда, цена на них сильно подскочит.

Цена на овощи и фрукты на рынке меняется со скоростью света. Счет идет не на дни, а на часы. Если с самого утра ценник ставят наибольший, то к обеду он может стать в два, а то и в три раза меньше. Так, если сейчас кило капусты стоит 1 рубль 80 копеек, то к концу рынка цена запросто спадет до 1 рубля.

Кстати, казалось бы, капуста, картошка, морковь, лук и свекла — топ товаров с ценами-недотрогами. Не тут-то было. В этом сезоне их стоимость тоже плавучая и зависит от многих факторов: конкуренции, настроения покупателей и, конечно же, желания продавца.

Фото: onliner.by

Средняя цена молодой картошки за килограмм сегодня по рынку — 1,80 рубля. Прошлогодней уже не найти. Кило морковки и лука можно купить за 1,70 рубля, капусты — за 1,80 рубля. Пекинская стоит дороже — 3,50 за кило. Средняя стоимость свеклы — 1,60 за килограмм. А вот чеснок традиционно дорогой — 9 рублей кило.

Для редиски уже не сезон. Продавцы собирают ее по третьему и даже четвертому кругу. Пучок редиски на Комаровке продают за 3,20 рубля.

Сезон перцев и баклажанов

Если помидоров на Комаровке пруд пруди, то грибы и ягоды — уже дефицит. Поэтому и цена на них заоблачная. Из грибов, если сильно постараться, можно найти боровики (50 рублей кило), подосиновики (15 рублей литр) и лисички (14 рублей литр).

Из ягод осталась брусника, и цена на нее подскочила до 8 рублей за килограмм. Еще есть голубика — в среднем по 17 рублей за кило. Килограмм малины стоит 13 рублей, клубники — 15 рублей, литр облепихи — 10 рублей.

Фото: onliner.by

— Вся ягодка чистенькая, собранная с любовью, без грязи, — завлекает покупателей Галина Григорьевна.

От ряда к ряду манят ароматы свежих фруктов и овощей. Среди них заметно выбивается запах болгарского перца. Сезон перцев и баклажанов в самом разгаре. Килограмм болгарского перца можно купить за 2,50 рубля, баклажанов — за 1,80 рубля. Ожидается, что к концу месяца их цена снова взлетит до 7 рублей.

Задешево сейчас можно купить виноград: средняя цена — 4 рубля кило, ранее это было рублей 14—15.

— Арбузы у нас стабильные, уже давным-давно держатся по 2 рубля за кило, — делится продавец Игорь. — А вот дыни самые разные: до 4 рублей за кило. Можно и по 1,60 найти, и по 4 рубля. Вот там, на соседнем ряду, есть свои, называются «Шульжики», их вырастили в Брестской области и продают по 1,20 рубля за кило.

Фото: onliner.by

Гранаты поспеть не успели, но на ряды Комаровки уже каким-то образом просочились. Найти их можно буквально в двух точках, и стоят они как крыло самолета — 25 рублей килограмм. Это при том, что одна штука весит 850—900 грамм.

— Можете не поверить, но люди с охотой покупают, это же витаминчики, — улыбается продавщица и перебрасывает огромный гранат с одной руки в другую. — Вообще, мы сами выставляем ценники, но ниже я еще не предлагала, все забирают.

Не осталась незамеченной всеми любимая кукуруза. За килограмм ее на Комаровке хотят 2,50 рубля, а один початок стоит 60 копеек.

Выбор скудный, цены кусаются

На старом «Лебяжьем» ожидали увидеть больше продавцов с фруктами и овощами. В реальности там на традиционном рынке на свежем воздухе осталось лишь два торговых ряда. Выбор, по сравнению с Комаровкой, мягко говоря, скудный. Конкуренция большая, цены высокие.

Фото: onliner.by

Помидорами здесь тоже может похвастаться практически каждый продавец. В зависимости от сорта, кило может стоить от 2,50 рубля до 4,50. Средняя цена — 3 рубля 50 копеек. Кстати, средняя цена на огурцы на «Лебяжьем» такая же — 3,50.

Картошка стоит дешевле — 1,50 рубля. Капуста и лук — по 2 рубля за кило, морковка и свекла — по 3 рубля. Килограмм пекинской капусты на «Лебяжьем» отдадут за 4 рубля.

Сезонный болгарский перец продается в среднем за 3,70 рубля. Стоимость баклажанов — 3 рубля за килограмм. Цены на сезонные продукты здесь намного выше, чем на Комаровке. Кстати, такая же песня и с виноградом: средняя цена по «Лебяжьему» — 7 рублей.

Удивительно, но гранат удалось раскопать здесь за 15 рублей. Уже лучше, чем 25 рублей на Комаровке. Килограмм персиков или мандаринов на «Лебяжьем» можно купить за 8 рублей, голубики — за 22 рубля, а малины — за 15 рублей.

Новый «Лебяжий»

Некоторые продавцы на старом «Лебяжьем» признались, что закупают товар в деревне Таборы и везут в Минск продавать. Мол, так выгоднее. Мы решили проверить и отправились прямо на рынок в деревню в 15 километрах от Минска.

Цены здесь и вправду оказались сладкими. Еще нигде мы не встречали картошку по 1,20 рубля, капусту и лук по 1,30 и морковку вообще за 1,10 рубля.

Что уже говорить про свеклу, цена которой 1 рубль за кило.

Мало чем отличается стоимость помидоров и огурцов. Если первые стоят здесь в среднем 1,80 рубля, то вторые — вообще 1 рубль за кило.

Традиционные болгарские перцы можно в Таборах купить за 1 рубль 18 копеек. 100 грамм острого чили здесь всего за 60 копеек. Для сравнения, на Комаровке — 1 рубль, а на «Лебяжьем» — 1,50 рубля. Баклажаны стоят 1 рубль 10 копеек. Чеснок здесь тоже гораздо дешевле — по 7 рублей.

Цены пишут не везде, в Таборах принято торговаться.

Иногда стоимость кажется смешной. Кило арбуза, к примеру, стоит 1 рубль 15 копеек. Считай, как картошка. Дыня чуть дороже — 1,75 за килограмм.

Голубика в Таборах в среднем стоит 8,50 рубля за кило, виноград здесь по 3,20 рубля, сливы — по 3,60, нектарины — 5,20, персики — 5,50, мандарины и апельсины — по 4 рубля.

А сейчас вишенка на торте. Тот самый дорогущий гранат из Азербайджана, который на Комаровке стоил 25 рублей за килограмм, в Таборах можно найти за 7 рублей. Как вам такая цена?

Сравниваем цены

Для вашего удобства мы свели цены на овощи и фрукты в общую таблицу. Данные собраны 09.09.2021. При подсчете определяли среднюю цену.

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