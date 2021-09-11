Правительство России разоблачило ложь белорусских властей о вакцинации от COVID-19 18 11.09.2021, 10:30

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Минздрав серьезно завышает количество привитых белорусов — почти на 40%.

Белорусские фармацевтические предприятия выпустили около 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы пресс-службы правительства России, подготовленные к визиту в Минск премьер-министра этой страны Михаила Мишустина.

Эта информация могла остаться незамеченной, если бы пару дней назад мы не выпустили большой материал о количестве доз вакцин в нашей стране и темпах прививочной кампании.

Исходя из заявлений белорусских чиновников, к сентябрю на «Белмедпрепаратах» должны были разлить минимум 2,26 млн доз вакцин. Если опираться на цифры, озвученные в правительстве России, — Минздрав серьезно завышает количество привитых белорусов — почти на 40%.

Исходя из данных открытых источников, к концу лета в Беларуси было минимум 2,87 млн доз двухкомпонентных вакцин (чтобы полностью привить человека, таких укола нужно два). Основываясь на заявлениях Лукашенко и министра здравоохранения Дмитрия Пиневича мы подсчитали, что из этих 2,87 млн в Беларуси до конца лета произвели минимум 2,26 млн доз «Спутника V». Остальное — поставки из других стран (Китая, ОАЭ и России). Запомните эти цифры, пишет zerkalo.io.

29 августа Минздрав заявил, что 1 миллион 330 тысяч белорусов привиты двумя дозами, еще 290 тысяч — одной. Чтобы привить такое количество людей нужно было даже больше вакцины, чем по минимальной планке было произведено — 2,95 млн доз. Мы можем допустить, что в Беларуси произвели до конца лета немного больше, ведь Лукашенко заявлял, что «Белмедпрепараты» еженедельно поставляют не менее 90 тысяч доз «Спутника V».

Однако цифры, озвученные ТАСС со ссылкой на правительство России, все меняют — там утверждается, что на «Белмедпрепаратах» выпустили «около 1,5 млн доз». Заявление было сделано 9 сентября. Даже если предположить, что это количество не учитывает осеннее производство, получается, что к концу лета в Беларуси было только около 2,11 млн доз вакцины. Этого бы хватило, чтобы привить двумя компонентами максимум 1,055 млн человек. Одну дозу при таком подходе не получил бы никто. Если придерживаться такого же подхода и относительно цифр, озвученных белорусским Минздравом 29 августа, то получается, что тогда два укола могли получить 1,475 млн человек. Выходит, что если верить цифрам, озвученным в России — Минздрав Беларуси на 29 августа завысил количество привитых людей минимум на 420 тысяч человек. Или на 39,81%.

Какой процент населения прошел вакцинацию в соседних странах

По оценкам экспертов, для выработки коллективного иммунитета нужно вакцинировать более 70% населения страны. По данным белорусского Минздрава, на 9 сентября у нас одну дозу вакцины получили около 18,4% человек, 2 дозы — около 15,4%. Мы посмотрели, как продвигается прививочная кампания в соседних странах.

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