Стало известно, кто получил шкафчик Месси в «Барселоне» 11.09.2021, 10:43

Футбольное шоу показало интересное видео.

Новоиспеченный футболист Барселоны Люк де Йонг занял шкафчик Лионеля Месси после его ухода в ПСЖ.

Футбольное шоу El Chiringuito TV показало, как нидерландский нападающий заселился в раздевалке нового клуба.

💣💥 ¡DE JONG SUSTITUYE A MESSI!



😳 🔎 El holandés ha heredado la taquilla de Leo en el Barça. #JUGONES pic.twitter.com/s2OA4zMJSn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2021

31-летний игрок будет выступать за «сине-гранатовых» на правах годичной аренды из Севильи. По ее окончании Барселона будет иметь право выкупить его контракт.

Зарплату де Йонгу во время его выступлений на Камп Ноу будет платить клуб из столицы Каталонии.

Его контракт с андалузским клубом рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста составляет 10 млн евро.

Сообщалось, что под десятым номером, который был у Месси, в новом сезоне в Барселоне будет выступать 18-летний вингер Ансу Фати.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».