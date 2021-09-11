Политический психолог: Судя по совершено убитому выражению лица Лукашенко, его мольбы не были услышаны

Политический психолог: Судя по совершено убитому выражению лица Лукашенко, его мольбы не были услышаны10
- 11.09.2021, 10:47
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Диктатор выглядел жалко на итоговой пресс-конференции в Москве.
Политический психолог Светлана Чунихина прокомментировала язык мимики и жестов диктатора Лукашенко на итоговой пресс-конференции в Москве 9 сентября:
«В заломленных руках Лукашенко, и в его посадке проступает такая отчаянная мольба к российскому президенту, что на это почти невозможно смотреть.
И судя по совершено убитому выражению лица, с каким Лукашенко вышел на итоговую пресс-конференцию, мольбы не были услышаны, и осталось одно только отчаяние».