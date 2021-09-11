Российский рубль покатился по наклонной после заявлений Набиуллиной 11.09.2021, 10:53

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Откат произошел на фоне растущих цен на нефть.

Рубль подешевел на Московской бирже во второй половине торгов пятницы на фоне решения ЦБ РФ по ключевой ставке и последовавшей пресс-конференции его главы Эльвиры Набиуллиной, пишет finanz.ru.

Начав день укреплением до недельного максимума к доллару (72,6850 рубля) и 4-недельного к евро (86,02 рубля), российская валюта начала слабеть после 15.00 мск, когда Набиуллина продемонстрировала рынку свежую брошку в форме барса и прокомментировала будущее денежной политики в стране.

При растущих ценах на нефть за три часа рубль потерял 50 копеек к доллару и евро, достигая в моменте отметок 73,1675 и 86,54 рубля соответственно.

Банк России в пятницу в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, до 6,75% годовых, и предупредил о будет рассматривать дальнейшее ужесточение на ближайших заседаниях.

Набиуллина уточнила, что ключевая ставка может подняться выше 7%.

«Пока рано утверждать, что уже осуществленных повышений <..> будет заведомо достаточно для возвращения инфляции к цели, поэтому возможно и не одно повышение», - предупредила она, добавив, что о перспективах смены цикла на смягчение политики «говорить совсем преждевременно».

Утром иностранные инвесторы избавлялись от российских гособлигаций, и хотя ЦБ повысил ставку меньше, чем ожидал рынок, тон Набиуллиной удивил трейдеров, пишет Locko Asset Management.

«Во многом рынок рассчитывал на смягчение риторики, которого не произошло. Поэтому для рынка ОФЗ это событие будет иметь умеренно отрицательное воздействие», - говорит главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

Иностранные инвесторы вложили в ОФЗ в июле-августе больше 300 млрд рублей. Но чтобы уверенно инвестировать в российские бумаги, им нужно замедление инфляции и перспектива цикла снижения ставок, рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Пока же «неопределенность в отношении будущих решений остается достаточно высокой», констатирует Кудрин. Инфляция продолжает разгоняться и, вопреки прогнозам, бьет рекорды, хотя ее пик предсказывали сначала осенью, а потом летом. ЦБ продолжит ужесточение и, вероятно, доведет ставку до 7-7,25% уже в этом году, считает Васильев.

Желание покупать ОФЗ у иностранцев после сегодняшнего заседания должно уменьшиться, рассуждает президент ACI Russia Сергей Романчук: «Где ЦБ остановится в подъеме ставки, сейчас не ясно. Вступаем в область неопределенности, но ставку 7%+ на конец года даже в базовом сценарии видят практически все».

Хотя высокие ставки делают российский рынок привлекательнее для carry-trade, они пока лишь компенсируют скорость, с которой инфляция сжигает инвестиции. Продажи рубля могут усилиться «под давлением растущего доллара и выхода рисковых активов», не исключает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Ключевой фактор - это ожидания, что ФРС начнет сворачивать программы поддержки, поясняет он.

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