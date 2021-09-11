Штамм Mu: что нужно знать о новом варианте коронавируса 1 11.09.2021, 10:58

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Он имеет генетические отличия от других известных вариантов COVID-19.

ВОЗ добавила еще один вариант коронавируса в свой список для мониторинга – штамм Мu.

В списке ВОЗ этот штамм обозначен как интересующий вариант (VOI). Это означает, что Мu имеет генетические отличия от других известных вариантов и вызывает инфекции во многих странах, поэтому может представлять особую угрозу для здоровья населения.

Статья была впервые опубликована в The Conversation, сообщает SciTechDaily.

Возможно, генетические изменения Мu могут сделать его более передаваемым, позволить ему вызвать более серьезное заболевание и сделать его более способным избежать иммунного ответа, вызванного вакцинами или заражением предыдущими вариантами. Это, в свою очередь, может сделать его менее восприимчивым к лечению.

VOI — это не вариант, вызывающий озабоченность (VOC), который, как было доказано, приобретает одну из этих характеристик, что делает его более опасным и, следовательно, более значимым. Мu находится под пристальным наблюдением ученых, чтобы увидеть, следует ли его изменить как VOC. Ученые надеются, что этого не произойдет.

ВОЗ следит за четырьмя другими VOI – штаммы Эта, Йота, Каппа и Лямбда (eta, iota, kappa and lambda), — но ни один из них не был реклассифицирован как VOC. То же может быть и с Мu, но нам нужно дождаться дополнительных данных.

Что делает штамм Мu особенно интересным, так это то, что в нем есть то, что ВОЗ называет «совокупностью мутаций, указывающих на потенциальные свойства иммунного ускользания». Другими словами, у него есть отличительные черты, заключающиеся в том, что он может обойти существующую защиту от вакцины.

Где распространяется штамм Мu?

Впервые Мu был замечен в Колумбии в январе 2021 года, когда ему присвоили обозначение B1621. С тех пор он был обнаружен в 40 странах, но в настоящее время считается, что на его долю приходится всего 0,1% инфекций во всем мире.

Мu был гораздо более распространен в Колумбии, чем где-либо еще. Если посмотреть на образцы коронавируса, которые были генетически секвенированы, 39% образцов, проанализированных в Колумбии, были мю, хотя за последние четыре недели там не было зарегистрировано никаких образцов Мu.

Напротив, 13% образцов, проанализированных в Эквадоре, были Мu, причем вариант составлял 9% образцов, секвенированных за последние четыре недели, в то время как в Чили чуть менее 40% секвенированных образцов оказались Мu за последние четыре недели. Это говорит о том, что вирус больше не циркулирует в Колумбии, а передается в других соседних странах Южной Америки.

На данный момент в Великобритании с помощью генетического анализа было выявлено 45 случаев Мu, и похоже, что они прибыли из-за границы. Однако, поскольку не все случаи COVID-19 в конечном итоге секвенируются, чтобы увидеть, какой это вариант, вполне возможно, что распространенность Мu в Великобритании может быть выше.

Насколько опасен этот штамм?

Ключевые вопросы заключаются в том, является ли Мu более трансмиссивным, чем преобладающий в настоящее время штамм Дельта и может ли он вызвать более тяжелое заболевание.

Мu имеет мутацию под названием P681H, впервые описанную в альфа-варианте, которая потенциально ответственна за более быструю передачу. Однако это исследование все еще находится в препринте, а это означает, что его результаты еще не были официально рассмотрены другими учеными. Пока ученые не уверены, как влияет P681H на поведение вируса.

Мu также имеет мутации E484K и K417N, которые связаны со способностью уклоняться от антител против коронавируса — доказательства этого более конкретны. Эти мутации также встречаются в штамме Бета, поэтому возможно, что Мu может вести себя как Бета, против которого некоторые вакцины менее эффективны.

Mu также имеет другие мутации, в том числе R346K и Y144T, последствия которых неизвестны, поэтому необходимы дальнейшие исследования.

Может ли Мu действительно уклониться от ранее существовавшего иммунитета?

На данный момент имеется лишь ограниченная информация об этом: исследование, проведенное в лаборатории в Риме, показало, что вакцина Pfizer/BioNTech была менее эффективна против Мu по сравнению с другими вариантами при испытании в лабораторных экспериментах. Несмотря на это, исследование по-прежнему считало, что защита, обеспечиваемая вакциной против Мu, является надежной.

На самом деле, еще неизвестно, приведут ли мутации Мu к усилению инфекций и болезней.

Однако появляются поразительные сообщения о Мu. В конце июля новостная станция во Флориде сообщила, что 10% образцов, секвенированных в Университете Майами, были Мu. В начале августа агентство Reuters сообщило, что семь полностью вакцинированных жителей дома престарелых в Бельгии умерли от вспышки Мu. Однако это ограниченные снимки поведения варианта.

Что произойдет дальше?

Mu — первый новый вариант, который был добавлен в список ВОЗ с июня.

Когда вариант обозначен как представляющий интерес, ВОЗ проводит сравнительный анализ характеристик нового варианта, оценивая его по сравнению с другими, которые также отслеживаются, путем обращения к государствам-членам с просьбой собрать информацию о распространенности и последствиях этого варианта. В настоящее время это происходит, и это означает, что Служба общественного здравоохранения Англии пристально за этим следит.

Обозначение Мu как VOI отражает широко распространенное беспокойство по поводу возможности появления новых вариантов, которые могут оказаться проблематичными. Распространение более трансмиссивного Дельта-варианта во многих странах, особенно среди непривитых, показывает, насколько быстро и значительно вирусные варианты могут изменить ход пандемии.

Каждый раз, когда вирус воспроизводится внутри кого-то, существует вероятность его мутации и появления нового варианта. Это игра в числа. Это случайный процесс, немного похожий на бросание кости. Чем больше вы бросаете, тем больше вероятность появления новых вариантов. Главный способ остановить варианты — глобальная вакцинация.

Появление Мu напоминает о том, насколько важной остается эта цель. Многие люди, особенно в развивающихся странах, остаются непривитыми. Необходимо как можно быстрее доставить вакцины в эти страны, чтобы помочь уязвимым людям, а также предотвратить появление новых вариантов. В противном случае наш выход из пандемии будет отложен, возможно, на несколько месяцев подряд.

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