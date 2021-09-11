Турция перестала пускать россиян, привитых «Спутником лайт» 2 11.09.2021, 11:20

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Авиакомпании начали разворачивать туристов.

Турция отказалась признать российскую вакцину «Спутник лайт» и ужесточила правила въезда для туристов, привитых этим препаратом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посольства России в Анкаре, с 3 сентября получившим укол однокомпонентной российской вакцины придется пройти такую же процедуру, как не вакцинированным.

Потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия, отрицательный экспресс-антиген-тест, сделанный за 48 часов до въезда, или справка о перенесенном заболевании за последние 6 месяцев.

Турция отказалась признавать не одобренные ВОЗ однокомпонентные вакцины, в том числе «Спутник Лайт», рассказали РБК в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Пока в страну пускают иностранцев, у которых есть сертификат о вакцинации препаратами, зарегистрированными в стране гражданства пассажира, среди которых в том числе и «Спутник Лайт». Но некоторые авиакомпании получили уведомление о новых правилах и начали разворачивать туристов.

Как пишет Tourdom, 6 сентября привитых «Спутником лайт» не пустили на рейс Махачкала-Стамбул Pegasus Airlines. Аналогичный случай произошел на стойке Nordwind в Москве. «Сказали, что сертификат о вакцинации «Спутником Лайт» не подходит», - рассказывает турагент Ирина С.

Авиакомпаниям спустили циркуляр, что въезд разрешен только туристам, получившим две дозы вакцины за исключением однокомпонентной Johnson & Johnson. «Таким образом, препарат «Спутник Лайт» автоматически исключается из списка», - поясняет представитель туроператора TEZ TOUR.

Pegasus Airlines и Turkish Airlines подтвердили, что что информации о «Спутнике Лайт» в их системах нет.

Вакцина «Спутник лайт», представляющая из себя первый компонент «Спутника V» была зарегистрирована в России 6 мая 2021 года.

Российского фонда прямых инвестиций тогда заявил, что ее эффективность составляет 79,4% с 28-го дня после иммунизации и распространяется на «все новые штаммы» коронавируса.

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