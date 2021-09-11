В расколотом стволе дуба ученые нашли вождя бронзового века с каменным топором 11.09.2021, 11:30

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Необычное открытие было сделано во время работ по устройству пруда в английском гольф-клубе.

Находка была сделана случайно в Тетни (Линкольншир, Англия) в июле 2019 года. Обнаружив на своей земле гроб, владелец гольф-клуба обратился в Комиссию по историческим зданиям и памятникам Англии. Недалеко от Тетни работали сотрудники и студенты археологического факультета Шеффилдского университета, которые и предложили свою помощь. Больше года специалисты делали все необходимое для того, чтобы исследовать и сохранить артефакты. И теперь результаты их работы представлены на сайте Йоркского археологического фонда.

Ученые предполагают, что возраст находки — 4000 лет. Гроб, длиной около трех метров и шириной около метра, сделан из выдолбленного ствола дуба. Его изготовили из большого, одиночного, быстрорастущего дуба. При этом использована техника «расколотой древесины», когда ствол дерева сначала раскалывали вдоль, чтобы получить половину или чуть большую часть ствола для дальнейшей обработки. Это позволяло не долбить с нуля целое дерево. Вероятно, у гроба была крышка, часть которой сохранилась до наших дней.

Рядом с останками человека в гробу обнаружили каменный топор с деревянной рукоятью. На данный момент Британии нашли только двенадцать таких топоров. Особенно важно то, что деревянный черенок сохранился так же хорошо, как и каменная головка. Исследователи считают, что он, скорее, является символом власти, чем практическим инструментом. Об этом говорит отсутствие следов износа от ударов, типичного для каменных топоров повседневного использования.

Также в захоронении сохранились следы листьев тиса или можжевельника. Дальнейшая работа с ними даст представление о том, как растения использовались в этой погребальной практике, а также о времени года, когда происходили похороны. После совершения погребального обряда над могилой возвели курган из мелких камней. В обществе бронзового века такой порядок захоронения был доступен только людям высокого положения.

В Британии известно около 65 бревенчатых гробов раннего бронзового века: из-за специфики материала они редко сохраняются. В данном случае повышение уровня моря и прибрежные наводнения покрыли могилу и курган глубоким слоем ила, что способствовало их сохранению. Кроме того, влажные условия и малое количество воздуха внутри выдолбленного ствола дерева частично законсервировали органические материалы (останки человека, рукоять топора, листья растений).

Да, бревенчатые гробы бронзового века — редкость. Но еще реже их обнаруживают в состоянии, достаточно хорошем, чтобы гроб не распался после его извлечения из земли. Обычно, как только мокрое дерево оказывается на воздухе, начинает идти быстрое разложение древесного материала. Когда гроб открывают — реакция затрагивает и органику, находящуюся внутри. В данном случае все было иначе. И дело не только в исходной высокой сохранности. Как только гроб был открыт, возникла необходимость предотвратить его быстрое разрушение, что и было сделано археологами Шеффилдского университета.

Каменный топор кажется достаточно необычной находкой для бронзового века Британии, который начался около 2150 года. Но на деле сохранение архаичных предметов в качестве символов власти – достаточно частое явление в истории. Например, так называемая «шапка Мономаха» (не имеющая, вопреки названию, отношения к историческому Владимиру Мономаху) использовалась на протяжении длительного времени, даже после того, как подобные головные уборы вышли из моды в повседневной жизни российских правящих слоев. Каменный топор из погребения выглядит как типичный символ власти – тщательно сделанный и без заметного износа от использования.

Кроме того, Британия бронзового века была культурно неоднородна. В ней проживали как недавно пришедшие из континентальной Европы носители индоевропейских языков (культура колоколовидных кубков), так и представители местного доиндоевропейского населения. Последнее, по всей видимости, познакомилось с развитой металлургией позднее пришельцев с континента. Не исключено, что среди них каменные топоры были в ходу и четыре тысячи лет назад.

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