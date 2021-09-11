Медики выяснили, какая вакцина наименее эффективна против COVID-19 11.09.2021, 12:00

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Специалисты изучили эффективность Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V и Sinopharm.

Результаты официального бахрейнского исследования четырех типов вакцин COVID-19 показали, что вакцины Pfizer, Sputnik V и AstraZeneca в несколько раз лучше противостоят вирусу, чем китайская вакцина Sinopharm.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно исследованию, которое включало данные более 1 млн человек, вакцина Sinopharm, разработанная в Китае, была менее подходящей для людей старше 50 лет, но в целом она снизила уровень смертности на четверть по сравнению с теми, кто этого не вакцинировался.

Бахрейнская команда ученых подготовила исследование, которое было опубликовано в виде препринта перед экспертной оценкой. Научное исследование проводилось в сотрудничестве с Колумбийским университетом.

Исследование основывалось на результатах вакцинации тех, кто был вакцинирован в Бахрейне в период с 9 декабря 2020 года по 17 июля 2021 года, или около 1 003 960 человек в рамках кампании вакцинации в королевстве Персидского залива.

Бахрейн использовал четыре типа вакцины для своей кампании, в которую не входили вакцины Moderna и Sinovac, которыми вакцинировано около 91% подходящего населения.

В исследовании также использовались данные 245 876 человек, которые не были вакцинированы, включая путешественников, и тех, кто контактировал с людьми, инфицированными коронавирусом.

Согласно исследованию, по состоянию на июль 2021 года около 56,6% вакцинированных людей получили вакцину Sinopharm, а затем получили ревакцинацию вакцины Pfizer. При этом 18,4% были вакцинированы вакциной Sputnik V, 16,8% — вакциной Pfizer и 7,3% — вакциной AstraZeneca.

Исследование показало, что около 82,2% из 10 447 человек, госпитализированных с заболеванием коронавирусом в Бахрейне, не были вакцинированы, в то время как оставшиеся госпитализированные пациенты включали 16,1%, получивших Sinopharm, 0,7% — вакцину Sputnik V, 0,43% — вакцину AstraZeneca, 0,38% — вакцину Pfizer.

Из 1451 человека, нуждающегося в лечении в отделении интенсивной терапии, 90,2%, или 1309, не были вакцинированы; по сравнению со 138 людьми, получившими вакцину Sinopharm; трое получили вакцину AstraZeneca; и один получил вакцину Pfizer. Никто из тех, кто получил вакцину Sputnik V, не был помещен в отделение интенсивной терапии.

Из 976 человек, умерших от вируса, 857 человек, или 87,8%, не были вакцинированы; при этом умерло 112 человек, вакцинированных Sinopharm, или 11,5%; по три смерти среди тех, кто получил Sputnik V или Pfizer; и одна смерть среди тех, кто получил AstraZeneca.

Один из авторов исследования, доктор Манаф Аль-Кахтани, консультант по инфекционным заболеваниям и член национальной медицинской группы Бахрейна по борьбе с коронавирусом, сказал: «Мы с самого начала считали, что вакцина помогает сдерживать распространение вируса, но его основная цель — уменьшить количество осложнений в случае инфекции и снизить количество смертей или госпитализаций».

«Это исследование способствует формированию будущей политики по внедрению вакцин во всем мире, и Бахрейн оказал большое влияние на научное сообщество, предоставив данные такого типа», — подчеркнул он.

«Существует разница между дополнительной дозой и активационной дозой, поскольку, согласно исследованиям, проведенным в Бахрейне, дополнительная доза вводится людям, которые не вырабатывают достаточного количества антител, в то время как активационная доза дается для обеспечения чтобы антитела оставались в организме человека в достаточном количестве. По прошествии определенного периода времени доля этих антител в организме человека уменьшается», — добавил он.

Что касается слабости вакцины Sinopharm, он сказал: «Все вакцины, безусловно, были эффективными, и их количество варьировалось от одного типа к другому в зависимости от того, как они действуют. Согласно исследованию, уровень смертности среди тех, кто не получил никакой вакцины, по сравнению с теми, кто получил вакцину Sinopharm, увеличивается в 3,8 раза».

Доктор Раджеш Мундан, индийский врач скорой помощи, работающий в Бахрейне, рассказал о вакцине Sinopharm, что «кажется, что она недостаточно подходит для людей старше 50 лет из-за метода ее производства, основанного на традиционных методах. Поэтому Бахрейну необходимо было ввести дополнительную бустерную дозу другой вакцины, такой как Pfizer».

«Нельзя сказать, что вакцинация Sinopharm была неудачной, но она была менее эффективной и в целом. С бустерной дозой это могло бы стать более подходящим», — добавил он.

Комментируя бахрейнское исследование, он сказал: «Это очень точное исследование. Бахрейн имеет сложную электронную систему, которая точно включает все данные. Поэтому, как только вы вводите номер человека, все данные появляются перед вами, и вы можете легко извлечь из них пользу, что сделало анализ данных более миллиона человек возможным и более доступным».

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