Чистый отток капитала из России ускорился почти вдвое
- 11.09.2021, 12:16
- 1,404
За полгода из страны вывезено более $50 миллиардов.
Чистый отток капитала из РФ по итогам января-августа 2021 года составил $51,1 млрд, следует из данных Банка России, пишет ghall.com.ua.
Таким образом, чистый вывоз капитала частным сектором увеличился за отчетный период на 43,5% в годовом сопоставлении (за восемь месяцев с начала 2020 года — $35,6 млрд).
Как поясняет регулятор, ключевую роль сыграло якобы наращивание внешних активов прочих секторов в наибольшей степени в рамках прямых инвестиций, а также за счет иных вложений компаний и домашних хозяйств в зарубежные финансовые инструменты.
Напомним, что за 2020 год чистый отток капитала из России достиг $47,8 млрд, показав рост к 2019 году в 2,2 раза.