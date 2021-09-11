Забастовка может быть очень зрелищной 11.09.2021, 12:28

1,500

Итальянские рабочие показали пример белорусам.

Забастовка может быть очень зрелищной, если подойти с креативом, пишет телеграм-канал «Баста!».

Так, например, совместить протест, однодневную забастовку и художественную инсталляцию решили строители в Италии.

Произошло это в 2013 году, когда, несмотря на все заверения властей, отрасль так и не смогла выбраться из выкопанного перегретым спросом котлована.

Чтобы намекнуть правительству на то, что почти миллион уволенных — это не очень хорошо, они принесли на городскую площадь тысячу касок и скульптуру с вытянутым в небо средним пальцем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.