Забастовка может быть очень зрелищной
- 11.09.2021, 12:28
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Итальянские рабочие показали пример белорусам.
Забастовка может быть очень зрелищной, если подойти с креативом, пишет телеграм-канал «Баста!».
Так, например, совместить протест, однодневную забастовку и художественную инсталляцию решили строители в Италии.
Произошло это в 2013 году, когда, несмотря на все заверения властей, отрасль так и не смогла выбраться из выкопанного перегретым спросом котлована.
Чтобы намекнуть правительству на то, что почти миллион уволенных — это не очень хорошо, они принесли на городскую площадь тысячу касок и скульптуру с вытянутым в небо средним пальцем.