Стали известны новые подробности о сбежавших с выставке в Гомеле коровах 10 11.09.2021, 12:41

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Нарочно не придумаешь.

Вчера СМИ рассказывали о бегающих среди жилых дворов в Гомеле коровах. Сегодня появились новые подробности, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

В областном центре проводят выставку «Мясмолфест». Соответственно, к «Ледовому» (место проведения мероприятия) свозили парнокопытных. Вчера в 17:00 во время разгрузки одна телка упала на ногу 51-летнего работника сельхозпредприятия (он доставлен в больницу), освободилась от ярма и оказалась на воле. Вторая корова, воспользовалась замешательством, и резво побежала навстречу свободе! Был ли в действиях сбежавших злой умысел – выясняется.

Для их поимки беглянок была организована специальная операция с участием так называемой «милиции» и МЧС. В результате слаженных совместных действий и оперативной смекалки, было установлено местоположение животных. Одну корову нашли на ул. Кленковской, вторую – на ул. 2-й Гражданской. Ну и апофеоз операции – задержание. В завершении, племенных коров этапировали в вольеры.

Как Вы считаете, стоит ли «сотрудников» участвовавших в задержании, представить к госнаградам?

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