Литва расширила полномочия армии для действий на границе с Беларусью 1 11.09.2021, 13:12

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Сейм одобрил постановление президента Гитанаса Науседы.

Военнослужащие Литвы получили расширенные полномочия для действий на границе на фоне резко участившихся попыток беженцев нелегально пересечь государственные рубежи со стороны Беларуси. Литовский Сейм (однопалатный парламент) в пятницу, 10 сентября, утвердил соответствующее постановление президента Гитанаса Науседы. Большинство депутатов - 100 человек - проголосовали в поддержку решения, один парламентарий был против, еще двое воздержались, сообщает dw.com.

Теперь литовские военные вправе останавливать, проверять и досматривать транспортные средства, а также находящиеся в них грузы и людей. Кроме того, им разрешено использовать специальные средства. О каких именно средствах идет речь, в постановлении Науседы не уточняется.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Литвы

В конце мая правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза, членом которого является Литва. В начале июля Вильнюс объявил в республике режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позднее аналогичный режим на границе с Беларусью ввели соседствующая с Литвой Латвия, а также Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

Европейский Союз выделил Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

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