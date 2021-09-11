Все меньше россиян хотят видеть Россию «великой державой» 8 11.09.2021, 13:25

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Две трети граждан мечтают о более высоком уровне жизни.

Согласно опросу «Левада-центра» (который власти РФ признали иностранным агентом), доля россиян, которые хотят видеть страну «великой державой», снизилась до исторического минимума – 32%.

В то время как доля желающих, чтобы в России была «советская» политическая система и плановое хозяйство достигла максимума среди опрошенных.

Две трети — 66% опрошенных россиян хотели бы видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, хоть и не одной из самых сильных стран мира. 32% опрошенных хотят видеть страну «великой державой, которую уважают и побаиваются другие страны».

Стоит отметить, что количество тех, кто хочет видеть Россию в первую очередь страной с высоким уровнем жизни, постепенно растёт с 2015 года, достигнув максимума за всю историю наблюдений. В то время как доля тех, кто хочет видеть страну в первую очередь «великой державой», достигла минимума.

При этом, мнение, что Россия должна быть страной с высоким уровнем жизни, доминирует во всех возрастных группах, и наиболее распространена среди респондентов 18–24 лет (три четверти – 74%). Точка зрения о «великой державе» пользуется наибольшей популярностью среди россиян 55 лет и старше – 39%.

А тем временем, половина россиян (49%) предпочли бы советскую политическую систему, чего не наблюдалось с начала 2000-х годов. 18% выбрали текущий политический строй, их стало в два раза меньше, чем было в 2015 году. 16% считают, что лучшая политическая система – демократия по образцу западных стран.

«Советская» политическая система более всего популярна среди респондентов 55 лет и старше – почти две трети (62%). Текущая система более всего устраивает россиян 25–39 лет (22%). Треть (32%) респондентов 18–24 лет предпочитают «демократию по образцу западных стран». В опросе не раскрываетсяне что именно скрываеться под советской системой.

Напоследок, почти 62% россиян считают, что предпочтительная экономическая система – государственное планирование и распределение. Этот показатель достиг максимума за всю историю наблюдений. 24% склоняются к системе, основанной на частной собственности и рыночных отношениях.

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