В Варшаве восстановили мурал с Марией Колесниковой, закрашенный питерскими коммуникальщиками

В Варшаве восстановили мурал с Марией Колесниковой, закрашенный питерскими коммуникальщиками1
- 11.09.2021, 13:55
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Авторы работы неизвестны.
Три дня назад в Санкт-Петербурге появился мурал с Марией Колесниковой и словами «За нашу и вашу свободу». Его почти сразу закрасили сотрудники коммунальных служб.
Сегодня такой же мурал появился в Варшаве. Авторы работы неизвестны, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Напомним, 6 сентября незаконный «суд» приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Мария Колесникова признана политзаключенной.