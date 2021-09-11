В Варшаве восстановили мурал с Марией Колесниковой, закрашенный питерскими коммуникальщиками 1 11.09.2021, 13:55

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Авторы работы неизвестны.

Три дня назад в Санкт-Петербурге появился мурал с Марией Колесниковой и словами «За нашу и вашу свободу». Его почти сразу закрасили сотрудники коммунальных служб.

Сегодня такой же мурал появился в Варшаве. Авторы работы неизвестны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, 6 сентября незаконный «суд» приговорил Колесникову к 11 годам колонии. Мария Колесникова признана политзаключенной.

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