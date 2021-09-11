В Сети появился документ о вспышках АЧС и птичьего гриппа в Беларуси 11.09.2021, 14:13

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В Минсельхозпроде информации удивились.

В телеграм-канале «Беларусь за МКАДом» появился подписанный первым заместителем Министра сельского хозяйства Игорем Брыло скан документа. В нем говорится, что за 2021 год (до августа этого года) в Беларуси зафиксировано 52 вспышки африканской чумы свиней на частных подворьях во всех областях Беларуси и 89 случаев заболевания среди диких животных. Также есть случаи заболевания птичьим гриппом и болезни Ньюкасла.

Документ «О принятии дополнительных мер» для служебного пользования. Судя по нему, помимо вспышек АЧС в частных подворьях, заболевание свиней было зафиксировано и на восьми животноводческих предприятиях в Березовском районе Брестской области, в Поставском и Глубокском районах Витебской области, в Мядельском и Молодечненском районах Минской области и Рогачевском районе Гомельской области.

Также в документе упоминается, что было зафиксировано 7 вспышек птичьего гриппа на разных предприятиях страны и 85 случаев болезни Ньюкасла — псевдочумы или азиатской чумы птиц — вирусного заболевания птиц.

Также описаны случаи грубых нарушений на животноводческих комплексах и птицефермах, которые были выявлены во время визитов туда проверяющих. Например, нормам не соответствовали условия содержания животных, на некоторых предприятиях также выявлены нарушения обеспечения биологической защиты. Не проводятся санитарные дни, нет санитарных ковриков, работники проносят на территорию предприятий еду, что запрещено, в некоторых цехах живут ласточки, также не некоторых предприятиях не хватает спецодежды, а на некоторых фермах ее не стирают по мере загрязнения. Также в буферной зоне животноводческих ферм жители содержат животных, что также запрещено.

Еще в документе написано, что «для обеспечения эпизоотического благополучия по АЧС и гриппу птиц в срочном порядке необходимо активизировать проведение работ (исключив формальный подход) по недопущению заноса и распространения заболеваний». Также надо провести отстрел диких кабанов, провести разъяснительные беседы с населением, работниками лесного хозяйства и охотниками, проверить лесные и сельскохозяйственные угодья на наличие трупов животных и провести их утилизацию, также провести работу по выявлению несанкционированной торговле продукцией животного происхождения и кормами для животных.

Отчитаться за проделанное в Минсельхозпрод надо было до 13 августа 2021 года.

Портал zerkalo.io позвонил на прямую телефонную линию Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Заместитель министра, директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь информации, размещенной в Сети, был удивлен.

Он отметил, что ситуация с вирусными заболеваниями животных, в частности с АЧС и птичьем гриппом, под контролем, а размещенная информация — не соответствует действительности.

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