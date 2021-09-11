Глава «Нафтогаза» рассказал, как можно заблокировать «Северный поток-2» 11.09.2021, 14:19

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При таком сценарии европейские компании не будут покупать российский газ.

Если США введут санкции против компании-оператора российского газопровода Nord Stream 2 AG, европейские компании не будут использовать этот газопровод.

Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава украинского Нафтогаза Юрий Витренко на форуме YES, передает korrespondent.net.

"Если правительство США введет санкции против дочерней фирмы Газпрома (Nord Stream 2 AG - ред.), европейские компании не будут покупать газ, который идет через этот трубопровод. Таким образом, он не будет работоспособным", - сказал Витренко.

Он считает, что такие санкции не ослабят западные страны, а наоборот, позволят им стать сильнее.

Напомним, накануне российский Газпром объявил о завершении строительства Севпотока-2. В подтверждение компания-оператор Nord Stream 2 AG обнародовала соответствующее видео.

В ответ на это в Офисе президента заверили, что Украина будет бороться с этим проектом даже после начала поставок газа, а в Кремле заявили, что когда СП-2 будет запущен, "победителями выйдут все".

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