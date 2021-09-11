Фотограф рассказал, как сделал свой исторический снимок 11 сентября в Нью-Йорке 11.09.2021, 14:54

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Женщина в пыли напомнила ему фигуру из древней Помпеи.

Атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года напоминала гибель Помпеи, рассказал РИА Новости автор одного из самых известных снимков, сделанных во время событий 11 сентября фотограф Стэн Хонда.

Двадцать лет назад два пассажирских самолета, угнанных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью их разрушив. Еще один самолет врезался в здание министерства обороны США в Вашингтоне. Четвертый авилайнер упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2753 человека, в Вашингтоне - 189, в Пенсильвании - 44 человека.

Стэн Хонда, фотограф-контрактник новостного агентства Франс Пресс, оказался на месте трагедии после того, как узнал от коллеги, что самолет врезался во Всемирный торговый центр. "Я поднялся на поверхность (из метро) и там были сотни людей, все смотрели наверх в направлении башен-близнецов. Оба здания еще стояли и оба дымились. Это смутило меня, я не знал о втором самолете и не знал, что происходит", - рассказал РИА "Новости" Хонда.

По профессиональной привычке он стал фотографировать людей, наблюдавших за трагедией, снимал сами здания, а потом побежал в эпицентр событий к комплексу ВТЦ. Хонда снимал одну из башен, когда здание начало рушиться. "Я не помню этого момента, но секунду спустя раздался сильнейший гул, как звук поезда, и он продолжался несколько минут. Появилось огромное облако дыма и пыли, и оно двигалось по улицам между домами прямо на меня. Вместе с движением облака от него бежали люди", - вспоминает фотограф.

Он снимал эти страшные моменты до тех пор, пока улицу не накрыла темнота: дым и пыль плотно закрыли солнечные лучи. В этот момент Хонда вместе с другими людьми оказался в помещении офисного здания, где сделал одну из самых известных фотографий того дня.

"Вошла женщина, полностью покрытая пылью. Она напомнила мне фигуру из древней Помпеи. Хотя она была в деловом костюме и сапогах, вы не могли сказать, какого они были цвета. Она на мгновение остановилась у лифта и я сделал один кадр, а уже через секунду кто-то вел ее по лестнице, чтобы помочь укрыться в безопасном месте", - вспоминает автор облетевшей весь мир фотографии. Его героиня Марси Бордерс, получившая известность как "дама в пыли", была сотрудницей расположенного во всемирном торговом центре отделении Банка Америки.

Позднее Хонда встретился с ней и был рад, что "она физически не пострадала" во время атаки. "Было очень приятно узнать ее историю и поснимать ее уже совсем в другой обстановке", - говорит фотограф.

В день трагедии Бордерс было 28 лет, как признавалась она сама, психологически ей так и не удалось оправиться от теракта, ее преследовали депрессии, а в 2014 году у нее диагностировали рак желудка. Сама женщина считала, что болезнь развилась из-за токсичной пыли, которой она наглоталась во время обрушения здания ВТЦ. Бордерс скончалась в 2015 году в возрасте 42 лет.

"Мне было грустно, когда я узнал о ее смерти в 2015 году", - признается фотограф. "Из написанных о ней историй я знал, что после трагического опыта 2001 года у нее были взлеты и падения, но, казалось, ее жизнь налаживалась до тех пор, пока у нее не обнаружили рак. Она казалась настоящим оставшимся в живых бойцом 11 сентября, поэтому грустно, что она ушла такой молодой", - признается фотограф.

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