Экс-президент Польши Квасьневский назвал главное преимущество Украины 11.09.2021, 14:59

Политик прокомментировал изменения в стране за последние семь лет.

Мощное гражданское общество стало крупнейшим достижением Украины за семь лет, прошедших после Революции достоинства, считает экс-президент Польши Александр Квасьневский.

Об этом он заявил в интервью журналу НВ, комментируя изменения в Украине за последние семь лет.

«Думаю, самое главное, чего вы достигли и что будет влиять положительно на будущее Украины — вы создали мощное гражданское общество», — отметил политик. По мнению Квасьневского, оно сильнее, чем в других постсоветских странах, а его силу «можно даже сравнить с польским обществом».

«А наше — сильнее, например, чем в Чехии или Венгрии, и это очень важно. Я вижу многих людей, которые очень активны, энергичны и думают правильно, прогрессивно обо всем, что нужно сделать в стране. Это одно из главных ваших преимуществ», — подытожил бывший польский президент.

Вторым преимуществом он назвал большой потенциал Украины. «Не только стратегический, как географическое положение, но также есть много возможностей, чтобы развивать экономику, производить различную продукцию. Вы уже сделали много полезных реформ, и это также важно отметить», — добавил Александр Квасьневский.

Что же касается проблем Украины, то главным вызовом для стратегических целей страны он назвал отсутствие политического консенсуса. Он провел аналогию с 1990-ми годами в Польше, когда «левые, правые — все менялись, президенты также менялись».

«Но НАТО, Европейский Союз, демократия, развитие страны — это было общим приоритетом всех, и никто с этим не спорил. […] И я думаю, что без такой политической преемственности очень сложно достичь этих целей, — считает Квасьневский. — Думаю, было бы очень хорошо, чтобы сегодняшний президент организовал в поддержку этих задач большинство политических групп, и не только в парламенте, но и вне его, чтобы люди были вовлечены в это дело и сохранили преемственность».

Еще одной проблемой он назвал вопрос профессионализма правительств в Украине, а третьей и главной — угрозу со стороны России. «Потому что, к сожалению, я не думаю, что можно быстро найти выход из этого конфликта. Такой конфликт, горячий или замороженный, для Путина не проблема, он будет использовать его, чтобы тормозить ваше развитие. Но Украина очень изменилась. И я абсолютно уверен, что придет тот день, когда вопрос ее членства в Европейском Союзе встанет очень серьезно», — убежден бывший польский президент.

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