Ученые обнаружили новую планету с железом вместо воздуха 1 11.09.2021, 15:06

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Она вращается вокруг своей звезды за 1,9 дня.

Астрономы Йельского университета в США обнаружили новую экзопланету, которую назвали TOI-1518b.

Об этом сообщает phys.org.

"Мы представляем открытия TOI-1518b - "сверхгорячего Юпитера", который вращается вокруг яркой звезды", - заявили ученые.

Планету увидели благодаря телескопу TESS от NASA. Планета вращается вокруг своей звезды за 1,9 дня на расстоянии около 0,04 астрономических единицы (около 6 млн. км). Днем там температура составляет 2964 градусов Цельсия. В атмосфере есть железо.

Радиус TOI-1518b составляет около 1,875 радиуса Юпитера. По оценкам ученых, масса новообнаруженной планеты не превышает 2,3 массы Юпитера.

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