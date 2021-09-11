Стало известно, где ГАИ расставила ловушки на авто белорусов 11.09.2021, 15:14

На дорогах страны появились мобильные радары.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с любителями быстрой езды.

По традиции кроме стационарных датчиков контроля скорости на дорогах страны появились и мобильные радары, пишет naviny.online.

Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:

дорога Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);

дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);

дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Польши (в Гродненском районе);

трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).

А вот, где в столице не стоит лихачить:

с 07:30 до 19:30

проспект Жукова, 17;

проспект Независимости, 45;

проспект Партизанский, 8;

улица Орловская, 66;

улица Ташкентская (в районе моста через Свислочь);

улица Ваупшасова, 4/15.

c 12:00 до 24:00

МКАД (41-й км);

МКАД (17-й км);

МКАД (53-й км);

проспект Независимости, 131/2;

проспект Партизанский, 147.

c 20:00 до 03:00

улица Московская, 8 (со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости).

Кроме этого, сотрудники ГАИ Брестской области усилили контроль в регионе, отрабатывая на выходных трассы М-1 и М-10, а также дорогу Р-17.

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