Стало известно, где ГАИ расставила ловушки на авто белорусов
- 11.09.2021, 15:14
На дорогах страны появились мобильные радары.
Сотрудники Госавтоинспекции продолжают вести борьбу с любителями быстрой езды.
По традиции кроме стационарных датчиков контроля скорости на дорогах страны появились и мобильные радары, пишет naviny.online.
Так, в Гродненской области они будут находиться в следующих местах:
дорога Р-99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно (в Гродненском районе);
дорога Р-145 Гродно — Острино — Радунь — граница Литвы (в Гродненском районе);
дорога Р-42 Гродно — Гожа — граница Польши (в Гродненском районе);
трасса М-7 Минск — Ошмяны — граница Литвы (в Ошмянском районе).
А вот, где в столице не стоит лихачить:
с 07:30 до 19:30
проспект Жукова, 17;
проспект Независимости, 45;
проспект Партизанский, 8;
улица Орловская, 66;
улица Ташкентская (в районе моста через Свислочь);
улица Ваупшасова, 4/15.
c 12:00 до 24:00
МКАД (41-й км);
МКАД (17-й км);
МКАД (53-й км);
проспект Независимости, 131/2;
проспект Партизанский, 147.
c 20:00 до 03:00
улица Московская, 8 (со стороны пр. Независимости в направлении пер. Молочного и со стороны ул. Рабкоровской в направлении пр. Независимости).
Кроме этого, сотрудники ГАИ Брестской области усилили контроль в регионе, отрабатывая на выходных трассы М-1 и М-10, а также дорогу Р-17.