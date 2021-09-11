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На акции солидарности в Варшаве выступили в поддержку предзабастовочного состояния в Беларуси

  • 11.09.2021, 15:20
На акции солидарности в Варшаве выступили в поддержку предзабастовочного состояния в Беларуси

Именно забастовка в нынешней ситуации — единственный путь к свободной стране.

В воскресенье на акции солидарности в Варшаве белорусские анархисты выступили в поддержку объявленного в Беларуси предзабастовочного состояния, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Один из участников акции подробно и понятно объяснил, почему именно забастовка в нынешней ситуации — единственный путь к свободной Беларуси.

Бастуй, Беларусь!

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