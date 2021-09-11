Белорус утверждает, что отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал

Белорус утверждает, что отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал4
- 11.09.2021, 15:40
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Шокирующая история.
Белорус Петр Кучура утверждает, что отсидел 17 лет за убийство, которое не совершал. В 2004 году он был на охоте, когда в том же лесу застрелили егеря.
Мужчина рассказывает, что после задержания к нему приезжал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Геннадий Невыглас и убеждал взять убийство на себя, а во время следствия ему говорили, что «мы знаем, что ты невиновен, но Невыгласа мы судить не будем».