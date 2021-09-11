В Ливане сформировали новое правительство 1 11.09.2021, 16:23

Его возглавил самый богатый человек в стране.

В Ливане 10 сентября объявили состав нового правительства, его возглавил 66-летний Наджиб Микати. Об этом сообщила в Facebook канцелярия президента страны Мишеля Ауна.

Микати пообещал вовремя провести парламентские и муниципальные выборы. По его словам, после выхода в отставку предыдущего правительства прошло 13 месяцев.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что отсутствие правительства из-за разногласий между политическими фракциями по поводу распределения мест усугубила экономический кризис в Ливане.

Микати стал уже третьим премьером, который пытается сформировать кабинет министров.

Младший научный сотрудник Института государственной политики Иссама Фареса Американского университета Бейрута Егиа Ташджян сказал Al Jazeera, что формирование правительства "сыграет роль пластыря, чтобы временно предотвратить финансовое кровотечение Ливана".

Менее чем за два года ливанский фунт потерял 90% стоимости, условия жизни в стране серьезно ухудшились. В Ливане практически отсутствует электричество, наблюдается также нехватка топлива и медикаментов в больницах. По оценкам Организации Объединенных Наций, около трех четвертей населения живет в бедности, сообщил телеканал.

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