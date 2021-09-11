Российский рэпер усомнился в умственных способностях Лукашенко 1 11.09.2021, 16:28

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Узурпатор обиделся на песню «Лукашенко, уходи».

Суд Добрушского района приговорил 22-летнего рэпера Евгения Петрова к одному году колонии, сообщает «Гомельская весна».

Парня судили за его песню, в которой эксперты усмотрели оскорбление Лукашенко. Евгений Петров — гражданин РФ, поэтому после освобождения он будет депортирован из Беларуси. Сейчас парень находится в СИЗО № 3.

Напомним, Евгения задержали 4 июня. Для того чтобы найти молодого человека, который не жил по месту регистрации в Добруше, силовики создали фейковый аккаунт девушки в соцсетях. От ее имени они попросили музыканта написать песню.

На встречу вместо девушки-клиентки пришли оперативники. Парня допросили и отправили на 72 часа в изолятор временного содержания. После трех суток ему предъявили обвинение и выпустили под подписку о невыезде.

По ходатайству прокуратуры рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме. От услуг адвоката обвиняемый отказался. В суде он пояснил, что вины не признает. По мнению Евгения, в песне «Лукашенко, уходи», которую он написал, нет оскорбления. Однако эксперты пришли к иному заключению.

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