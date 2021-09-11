Виктория Азаренко отказывается играть за режим Лукашенко? 6 11.09.2021, 17:09

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Лукашенковский министр спорта расстроен отказом именитой теннисистки представлять режим.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук поделился мнением о Виктории Азаренко, передает «Трибуна».

— Здесь расстройство не столько результатами, сколько поступком Виктории Азаренко, которая неожиданно отказалась от участия.

Когда не приезжает на Олимпиаду Роджер Федерер, я понять могу — он еще в Пекине-2008 свое золото выиграл и столько за карьеру кубков завоевал, что не в каждый музей поместятся. А чем руководствовалась Азаренко? Неприятно. Как не побороться за честь страны? Не помочь, когда в тебе нуждаются? Не повести за собой молодых, воодушевив их своим примером? Ту же не всегда стабильную Арину Соболенко. Да и собственные амбиции удовлетворить, попытаться замахнуться на титул двукратной олимпийской чемпионки. Ведь в паре с Соболенко шанс выиграть золото, считаю, имелся великолепный.

Такое поведение не красит Азаренко ни как спортсмена, ни как человека, ни тем более как гражданина своей страны. Новак Джокович, например, великий и легендарный, в Токио приехал. И сыграл не за себя, а за родную Сербию! Это вызывает искреннее уважение и восхищение.

Скажу больше, обстановка, которая сложилась сегодня в белорусском теннисе, мне не нравится. Жажда или даже жадность к деньгам породили потребительское отношение к государству, которое вкладывало и вкладывает в становление спортсменов большие деньги. А жизнь и карьеру при этом многие наши теннисисты, увы, пересчитывают исключительно на доллары, – сказал Ковальчук.

Напомним, что Азаренко отказалась выступать на ОИ в Токио. Она является Олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным, а также бронзовой призеркой в одиночном разряде.

В начале августа председатель Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин подал в отставку.

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