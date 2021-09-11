Белорус во время шторма спас тонущего в Черном море мужчину 6 11.09.2021, 17:21

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Видеофакт.

Житель Светлогорска бросился в штормящее море, чтобы спасти тонущего человека, пишет ranak.me.

Инцидент произошел в Краснодарском крае России возле поселка Джанхот. Игорь Стельмаков из Светлогорска отдыхает на берегу Черного моря, живет дикарем в палатке. 8 сентября он увидел, что в штормящем море плавает человек. Из-за сильного прибоя мужчина не мог доплыть до берега, его постепенно уносило в море. Не раздумывая, мужчина схватил спасательный круг и бросился на помощь. Один из очевидцев снял происходящее на видео:

— 30-летний мужчина впервые попал на море и решил искупаться во время шторма, — рассказал Игорь Стельмаков. — Его стало захлестывать волной и уносить в открытое море. Когда я к нему подплыл, он был в невменяемом состоянии, молчал, смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Наглотался соленой воды.

На берег вытащить мужчину помог еще один очевидец событий. По словам светлогорца, около часа мужчина лежал на берегу, приходил в себя.

— После он вместе с женой кое-как поднялся в мою палатку. Я дал ему активированного угля, напоил крепким чаем. Мужчина уснул, а уже через пару часов полностью пришел в себя. Мы вместе сходили на скалы, чтобы посмотреть оттуда на море, а после я указал им дорогу на Джанхот — и мы распрощались, — добавил житель Светлогорска

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