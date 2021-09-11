Белоруса осудили на 1,5 года колонии за анекдот про Лукашенко 12 11.09.2021, 17:44

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Дело рассматривала судья Ирина Яскевич.

27 августа в Миорском районном суде слушалось уголовное дело в отношении сторожа-заводчика Михаила Линтовского. Его обвиняли в оскорблении Лукашенко (ст. 368 УК РБ). Причиной стало видео в «Одноклассниках», на котором Линтовский рассказал анекдот о Лукашенко, а в конце оскорбил его, сообщает «Наша Нiва».

Дело рассматривала судья Ирина Яскевич, обвинение представляла заместитель прокурора Миорского района Светлана Романовская.

Согласно обвинительному заключению, 27 марта 2021 года Михаил Линтовский снял видео, в котором употребил в адрес Лукашенко слово, которое «имеет негативную оценку и ненормативную форму выступления, наносящую ущерб чести и достоинству узурпатора, направленная на подрыв своего авторитета, формирование негативного стереотипа и негативного образа Лукашенко, в результате публично оскорбившего Лукашенко». Позже мужчина разместил видео на своей странице в "Одноклассниках".

Как сообщил суду участковый инспектор Андрей Талапило, о видеозаписи ему сообщили несколько местных жителей, которые обратились в милицию. По словам милиционера, видео набрало около 800 просмотров, он решил вызвать следственную группу для задержания Михаила Линтовского.

Сам обвиняемый сказал, что в тот вечер купил две бутылки пива и поехал навестить сестру, где они вместе выпили. Затем он пошел на работу и выпил там водку, а затем вернулся к сестре. Сидели и говорили, что зарплата маленькая, в отпуск не пускают. А потом снял видео на свой мобильный. На видео он рассказал анекдот о Лукашенко, а в конце оскорбил его, назвав дебилом. Видео разместил в «Одноклассниках». Позже хотел удалить, пока никто не смотрел, но пошел работать и забыл. Затем приехали сотрудники милиции и задержали его.

Судья приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемого заключили под стражу в зале суда.

судья Ирина Яскевич

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