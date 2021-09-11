До +26°С ожидается в Беларуси в воскресенье 11.09.2021, 18:02

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

До 26 градусов тепла ожидается в Беларуси 12 сентября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье, 12 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами по западной половине пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный слабый до умеренного.

Температура воздуха минимальная ночью 8-14 градусов тепла, местами плюс 5-7, максимальная днем 21-26 градусов тепла.

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