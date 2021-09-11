США готовы к разным сценариям против «Северного потока-2» в случае угрозы для Украины 1 11.09.2021, 18:08

США примут меры, если РФ нарушит свои обещания.

Старший советник Госдепа США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштайн заявил, что американская сторона примет меры, если Россия нарушит свои обещания по Северному потоку-2.

Об этом сообщает телеканал Дом.

По его словам, газопровод может стать оружием РФ не только против Украины, но и для энергетической безопасности в Европе.

"Я не собираюсь говорить россиянам здесь, по телевидению, в Украине, что мы будем делать в каждом сценарии. Мы смотрим на это, чтобы убедиться, что мы готовы к разным сценариям и действуем соответственно", — заявил он.

Хохштайн подчеркнул, что российская сторона должна понять, что нужно продолжать транзит через Украину.

"Лучшая часть контрмер — их не использовать. Я хочу, чтобы нам не нужно было использовать контрмеры. Я хочу, чтобы мы могли конструктивно убедиться, что россияне понимают, что для всех, в том числе для них, лучше, чтобы они продолжали транзит через Украину", — подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».