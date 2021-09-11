Тимановская опровергла информацию о подаче документов на польское гражданство 11.09.2021, 18:13

Речь шла о спортивном гражданстве.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская опровергла информацию про подачу документов на польское гражданство.

«Это фейковая новость. Ни на какое гражданство я не подавала документы. У меня с собой кроме паспорта ничего нет! А для подачи документов, нужно собрать очень много бумаг. Все эти документы у меня находятся в Беларуси.

«Я не подавала документов на смену национального гражданства и не намерена отказываться от белорусского гражданства, потому что родилась в Беларуси и считаю себя настоящей патриоткой страны.

Те слухи, которые появились в СМИ, являются неверной интерпретацией перевода интервью: речь идет о так называемом спортивном гражданстве, которое означает возможность выступать в составе другой команды», – написала Тимановская в инстаграме.

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